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POLÍTICOS. OS DESTINOS DE VERANEIO QUE DESEJAM AOS OPONENTES

Marte e um "retiro de silêncio": para onde os políticos enviavam os opositores de férias

Francisco Máximo Gaié 23:00
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Os deputados vão a banhos nas águas do Algarve e do Oeste, mas são mais criativos a decidir o destino dos seus opositores políticos: há cruzeiros para Cuba, retiros de silêncio, recomendações “graxistas” e até estadias espaciais.

Estamos quase a chegar a agosto, o mês predileto para a pausa de verão. O calor aperta, as escolas já fecharam (exceto para os exames nacionais) e o País está em vésperas de parar para ir de férias. Para quem decide o futuro político de Portugal, a história não é diferente e é ainda este mês que os deputados interrompem o trabalho para uns dias de descanso. O destino mais comum dos políticos é, já se sabe, o Algarve, que no ano passado foi escolhido pelos líderes dos maiores partidos: Luís Montenegro (PSD), José Luís Carneiro (PS) e André Ventura (Chega), preferiram os três o distrito de Faro. Mas que opções fariam os deputados se pudessem enviar outro político de férias? Quais seriam os destinos ideais? E o que fariam se tivessem de levar um camarada de outro partido para um cruzeiro? Foi isto que a SÁBADO perguntou a vários deles.

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