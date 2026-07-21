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Indiscretos: como deputados fazem troca de cromos do Mundial

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SÁBADO 21 de julho de 2026 às 23:00
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E ainda a fé no pulso do ministro Miguel Pinto Luz e a guerra de "vices" de Maria das Dores Meira em Setúbal.

O Mundial terminou, mas no grupo parlamentar do PS têm-se trocado cromos. No grupo interno de WhatsApp, o líder parlamentar Pedro Delgado Alves deixou uma mensagem aos deputados socialistas. “Na sequência de várias sugestões e manifestações de interesse, sugeria que os interessados em promover trocas de cromos da caderneta do Mundial (para os filhos e filhas menores ou para os próprios, não fazemos juízos de valor) pudessem começar a trazer os respetivos cromos”, escreveu.

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Tópicos Católicos deputada língua Parlamento Maria das Dores Meira Luís Montenegro CHEGA Lisboa Palmela Pedro Delgado Alves Partido Social Democrata
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