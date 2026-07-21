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Portugal

Crime e castigo: o homicida de Aguiar da Beira

João Amaral Santos 21 de julho de 2026 às 23:00
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Um procedimento de rotina de dois GNR de Aguiar da Beira libertou a fúria de Pedro Dias, um burlão sedutor e violento, que viria a protagonizar uma longa perseguição que prendeu a atenção do País.

Os militares da GNR de Aguiar da Beira, António Ferreira, de 41 anos, e Carlos Caetano, de 29, tinham entrado ao serviço à meia-noite de 11 de outubro de 2016 (o turno terminava às 8h). Como habitualmente, rodavam no carro-patrulha pelo município quando, perto das 3h da manhã, deram com uma pick-up preta parada num local ermo em Caldas da Cavaca, lugar conhecido pelas antigas termas.

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