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Indiscretos: Governante contrata empregada de balcão da Versailles

SÁBADO
SÁBADO 23:00

E ainda o novo romance de Alberto João Jardim, o regresso de Laplaine Guimarães e a dispensa de um assessor de boas famílias num elenco ministerial

Cristina Pinto Dias, secretária de Estado da Mobilidade, assinou a 7 de maio um despacho de nomeação de uma nova técnica administrativa para o seu gabinete, Liliana Pimenta, de 43 anos, que segundo o currículo era desde 2005 empregada de balcão na pastelaria Versailles (Lisboa), depois de ter sido empregada de mesa na Churrasqueira da Beira e operadora de caixa no Pingo Doce.

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