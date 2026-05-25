Imposição de não colocar chapéus-de-sol frente a concessões é um "abuso"

Lusa 15:16
Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente reagiu à sinalética que indica aos banhistas as áreas onde podem colocar chapéus-de-sol.

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) disse hoje que a imposição de não colocar chapéus-de-sol em frente às concessões de praia é um "abuso", garantindo que esta semana será divulgado uma nota de esclarecimento.

Fora das áreas concessionadas, os banhistas podem colocar os chapéus-de-sol onde quiserem Vítor Mota/Medialivre/Sábado

"A única área que está onerada e que está concessionada é aquela que está delimitada por aquele retângulo e nada mais, isto que fique claro, todo o resto é de uso livre", afirmou José Pimenta Machado durante uma visita da ministra do Ambiente à Praia do Garrão, em Loulé, no distrito de Faro.

Questionado pelos jornalistas sobre se vai ser retirada a sinalética que indica aos banhistas as áreas onde podem colocar chapéus-de-sol, e que exclui o areal em frente às concessões, o presidente da APA respondeu afirmativamente.

"Sim, é um abuso, não há dúvida sobre isso", disse, garantindo que a situação vai ser revista.

Tópicos Praia Abusos Abuso Maus-tratos Agência Portuguesa do Ambiente Faro Loulé
