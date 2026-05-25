Sábado – Pense por si

Paula Cordeiro
Paula Cordeiro Especialista em comunicação
25 de maio de 2026 às 12:58

Insustentáveis cromos de (ou do) futebol

Capa da Sábado Edição 19 a 25 de maio
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 19 a 25 de maio

A caderneta Panini existe desde 1961. Sessenta e cinco anos depois, o modelo é o mesmo: compra-se a caderneta, abrem-se saquetas com cromos aleatórios, cola-se. A diferença é a escala.

Confesso: eu já não me lembrava das cadernetas de cromos e de como os cromos controlavam determinados momentos na nossa vida. Na escola era ver quem tinha mais cromos e quem acabava primeiro a coleção, nos intervalos comparávamos a caderneta e trocávamos cromos. Algumas cadernetas ajudavam-nos a aprender coisas sobre o mundo e a natureza, outras aproveitavam um evento global e viciavam-nos. Era um jogo, infantil e uma competição por vezes hostil. Eu nunca acabei nenhuma caderneta e, lá em casa, chegando a um determinado ponto em que só saíam cromos repetidos, perdia-se o entusiasmo e faziam-se contas à despesa. E era caro, especialmente porque, depois de completa, era substituída por outra, e colocada no fundo da gaveta. Uma proto-sociedade de consumo que influenciava pais através dos mais novos. Hoje, os adultos estão a fazer a coleção do Mundial, há encontros para troca de cromos e o papel ganha a atenção que o digital também tem.

A caderneta Panini existe desde 1961. A primeira edição oficial de um Mundial foi em 1970, no México. Sessenta e cinco anos depois, o modelo é o mesmo: compra-se a caderneta, abrem-se saquetas com cromos aleatórios, cola-se. A diferença é a escala. Esta edição do Mundial 2026 tem 980 cromos. É a maior de sempre. Num cenário perfeito, sem um único repetido, completar a coleção custaria 210 euros. Só que esse cenário não existe. Paul Harper, professor de matemática na Universidade de Cardiff, calculou que, sem recorrer a trocas, seriam necessários cerca de 7.300 cromos, ou seja, 1.569 euros. E a Panini não revela as probabilidades de saída de cada cromo. Pois.

O mesmo mecanismo que nos jogos digitais gera controvérsia e regulação, a recompensa variável, aleatoriedade opaca, escalada de custos à medida que a coleção avança, existe aqui há décadas, impresso em cartão brilhante, e sempre pareceu inofensivo porque era para crianças. Hoje, não são só as crianças. O Portal da Queixa registou mais de 60 reclamações de fraudes online associadas à venda de cromos do Mundial, desde sites falsos, pagamentos que não geram encomendas, taxas fictícias a posteriori. O entusiasmo suficiente para atrair criminosos.

E, no entanto, há aqui algo além do preço ou a lista de burlas. O vinil ultrapassou os CDs em vendas em 2024. As cassetes voltaram. A fotografia em película está a crescer. A geração que nunca viveu sem internet está a escolher, conscientemente, experiências com textura e demora. Não é nostalgia. Como já escrevi, acredito que é resistência ao scroll infinito, à gratificação imediata, ao conteúdo que desaparece quando se fecha o ecrã. A caderneta Panini encaixa nesse movimento porque obriga ao tempo: semanas, trocas, a espera pelo cromo certo.

Esta edição tem ainda outra dimensão. Será uma das últimas da Panini: a FIFA anunciou que, a partir de 2031, as cadernetas oficiais dos Mundiais passam para a Topps, empresa americana de coleccionáveis. Talvez por isso, também haja qualquer coisa de despedida nesta febre.

A verdade é que o Mundial é apenas um pretexto para recuperar uma prática que durante algum tempo se perdeu, reunindo pessoas, manipulando o papel, sem, contudo, se perder a inovação. E é assim que poderíamos viver na sociedade digital, sem ignorar ou substituir o que nos trouxe até aqui, numa integração que, provavelmente, até nos faria mais felizes.

Mais crónicas do autor
25 de maio de 2026 às 12:58

Insustentáveis cromos de (ou do) futebol

A caderneta Panini existe desde 1961. Sessenta e cinco anos depois, o modelo é o mesmo: compra-se a caderneta, abrem-se saquetas com cromos aleatórios, cola-se. A diferença é a escala.

18 de maio de 2026 às 07:02

Já ninguém dança. Dançar tornou-se insustentável

A digitalização das nossas vidas e a sua transposição permanente para a web afastaram-nos do essencial.

11 de maio de 2026 às 07:06

Privacidade insustentável

Com uma pequena alteração nos termos e condições, a Meta passou a poder aceder ao conteúdo das mensagens diretas do Instagram, incluindo imagens, vídeos e notas de voz. Encriptação? Foi-se. Termos e condições? Os que aceitamos sem ler e os quais, sem aceitar, não podemos usar a aplicação. Justo?…

04 de maio de 2026 às 07:07

Insustentavelmente (des)informados

Há quem acuse os media de apresentar problemas sem soluções. Uma análise prévia aos media de serviço público, sobre as notícias relativas às alterações climáticas, concluiu isso mesmo.

20 de abril de 2026 às 07:02

Cara nova, dados insustentáveis

No final, a Meta Platforms ganha sempre, não porque manipula directamente cada decisão mas por estruturar um ambiente impossível para essas decisões.

Mostrar mais crónicas
Tópicos Coleção Com quem vai casar? Casa Feliz Casa nova Paul Harper FIFA Cardiff México
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Insustentáveis cromos de (ou do) futebol