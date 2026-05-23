Cem dias de Luís Neves: o regresso da autoridade serena

O ministério que tritura ministros encontrou, finalmente, alguém que conhece a casa por dentro. Os primeiros meses de Luís Neves no MAI confirmam o instinto certo de Montenegro e devolvem ao cargo a competência técnica que vinha em falta.

Há cargos em que o currículo importa pouco e há cargos em que importa tudo. O Ministério da Administração Interna, o tal cargo que entre 2023 e 2026 fez cair três titulares em pouco mais de dois anos, é dos segundos. Margarida Blasco saiu em Junho de 2025, Maria Lúcia Amaral em Fevereiro de 2026, após a gestão controversa da depressão Kristin. Pelo meio, o próprio primeiro-ministro chegou a assumir a pasta a título interino. Em Fevereiro deste ano, Luís Montenegro fez então a aposta que devia ter feito ao princípio: chamar um polícia de carreira para liderar o ministério das polícias.

A nomeação foi recebida com algum sobressalto institucional. Houve quem invocasse Manuel Poiares Maduro, Pedro Passos Coelho ou outros vultos do passado político recente para discordar da escolha. Compreende-se a reserva: pela primeira vez na história democrática, um director nacional da Polícia Judiciária passava directamente para o Conselho de Ministros, sem passagem por gabinete ou círculo partidário. Mas há uma diferença entre o desconforto institucional e a avaliação dos resultados. Três meses depois, os resultados começam a falar. E falam bem.

A primeira marca: a serenidade que faltava

Luís Neves chegou ao MAI em 23 de Fevereiro, no Palácio de Belém, prometendo trabalhar "sempre em prol do interesse público e das pessoas" e rejeitar "taticismos". A frase, dita por outro qualquer, soaria a fraseado de circunstância. Dita por quem dirigiu durante oito anos a polícia que mais se entranha em casos de corrupção e crime económico em Portugal, e que durante dez anos antes disso esteve à frente da Unidade Nacional de Contraterrorismo, soa a programa de governo. Quem conhece a casa por dentro não precisa de teatralizar a autoridade. Exerce-a.

A primeira marca do mandato foi precisamente essa: o regresso de uma comunicação institucional contida, sem improviso e sem aparato. A Páscoa de 2026, que se anunciava complicada nos aeroportos com a contestação anunciada pela ASPP/PSP, fechou sem ruído. O sindicato suspendeu o protesto. Foi um gesto inequívoco de confiança política inicial, um cheque em branco que os polícias raramente passam a um ministro novo, e que se justificou pela leitura de que estavam, pela primeira vez em muitos meses, perante um interlocutor que conhecia o ofício.

Os incêndios: antecipação como método

O grande teste técnico chegou cedo, antes ainda do Verão. A reforma da Proteção Civil, prometida pelo Governo para o final de 2025 e adiada sucessivamente, foi formalmente reagendada por Luís Neves para Outubro deste ano, depois da época crítica de fogos. À primeira vista, parece um recuo. Na prática, é uma decisão tecnicamente correcta: reformar a ANEPC em pleno DECIR, com despachos de mobilização em curso, seria um exercício de irresponsabilidade. O ministro percebeu o que dois anteriores titulares políticos não souberam ler: a urgência política não é a urgência operacional.

Em substituição da reforma legislativa, Luís Neves fez aquilo que importava fazer já. Em Abril, mais de 1500 operacionais estavam no terreno a preparar as zonas afectadas pelo comboio de tempestades Kristin, Leonardo e Marta para a época de fogos. Cerca de 400 equipamentos pesados já tinham limpo mais de três mil quilómetros de estradas, aceiros e caminhos rurais. A articulação com as Forças Armadas no fornecimento de equipamentos pesados, descrita pelo próprio ministro como "absolutamente singular, e que virá para ficar", marca uma inflexão importante na doutrina nacional de protecção civil, mais próxima dos modelos integrados que a Espanha, a Grécia e a França amadureceram depois das suas próprias tragédias.

Em paralelo, foi criado o Comando Integrado de Prevenção e Operações, primeiro passo concreto na reforma da ANEPC. Questionado pela Antena 1 sobre se esta estrutura era apenas mais uma camada burocrática, Luís Neves respondeu sem rodeios que "este comando resolve ambas" as questões de coordenação e de organização. A frase, curta, traduz uma certeza que se nota em todas as suas intervenções: a de quem comandou operações reais e sabe que a coordenação interagências não se decreta, executa-se.

A disciplina interna: implacabilidade sem ruído

No final de Abril, sem aviso prévio nem encenação mediática, o ministro assinou despachos de expulsão de sete militares da GNR de uma só vez, publicados em Diário da República. As penas, de separação e dispensa de serviço, retiram aos visados não apenas o posto mas igualmente os benefícios inerentes à carreira, com efeitos sobre as próprias famílias. No dia anterior, Luís Neves tinha prometido ser "implacável" com infracções nas forças sob a sua tutela. Vinte e quatro horas depois, o despacho estava assinado.

É exactamente este o estilo de governação que faltava ao MAI. Não a comunicação grandiloquente, mas o acto administrativo concreto, publicado em DR, com efeitos jurídicos imediatos. Quem fez carreira a assinar mandados de detenção sabe que a autoridade se constrói pelo cumprimento, não pela ameaça. E esta forma de exercer a tutela, sóbria, jurídica, irreversível, é a melhor garantia de que a esmagadora maioria dos profissionais cumpridores da PSP e da GNR, que são quase todos, vê reconhecida a sua honra precisamente quando os poucos que a maculam são afastados sem hesitação.

A coragem de nomear o problema

Em entrevista ao podcast Política com Assinatura da Antena 1, Luís Neves disse o que três ministros antes dele não tinham dito com a mesma clareza: "o risco de radicalização está a aumentar" em Portugal. A propósito do episódio em que um militante do PS atirou um cocktail molotov contra manifestantes da Marcha pela Vida, mas igualmente das operações que ele próprio liderou enquanto director da PJ contra o grupo 1143, em que se contavam polícias entre os membros, o ministro firmou uma posição rara no actual ambiente político: condenar a violência e o ódio em todos os quadrantes, sem assimetria ideológica.

Anunciou também, na mesma entrevista, que o Relatório Anual de Segurança Interna passará, a partir do próximo ano, a incluir dados sobre as nacionalidades dos imigrantes que chegam a Portugal. É uma alteração metodológica que vai dividir comentadores, mas que tem fundamento técnico inatacável: o RASI é um documento de inteligência criminal, não um folheto de relações públicas, e os dados de origem são informação relevante para a alocação de recursos das polícias. Quem dirigiu durante uma década a UNCT sabe que a análise de fontes não se pode autocensurar sem custos operacionais.

O que está por vir

Os meses que se aproximam serão os verdadeiramente decisivos. O Sistema de Entradas e Saídas Schengen, o conhecido EES, tem de estar plenamente operacional em Lisboa até 10 de Abril, com recolha de dados biométricos de todos os passageiros não comunitários. A época de fogos, sob alerta de Verão particularmente exigente, começou. As negociações salariais com a PSP e a GNR, suspensas em Dezembro pelo maior sindicato da polícia, terão de retomar com seriedade. A distribuição das bodycams, arrastada desde o anterior Governo, exige decisão. E a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, com a meta de redução em 50 por cento dos mortos e feridos graves até 2030, está por aprovar num país que continua entre os piores da União Europeia neste indicador.

A isto acresce o que verdadeiramente vai definir a próxima década no MAI: a sofisticação tecnológica do crime, a inteligência artificial como vector duplo de ameaça e de capacitação, e uma geopolítica em que as fronteiras digitais valem o que valem as físicas. O ministro que dirigiu o contraterrorismo português durante dez anos sabe, melhor do que ninguém, que o próximo grande risco de segurança interna não chegará por terra nem por mar, chegará por fibra óptica. E que a literacia das forças de segurança em matéria de OSINT, criptoactivos, deepfakes operacionais e infraestruturas críticas é, hoje, tão estratégica como o armamento.

A aposta que se justifica

Há uma máxima na cultura policial que diz que o bom comandante é o que assina os papéis antes de pedir aos outros que os assinem. Luís Neves tem-se mostrado, nestes primeiros meses, exactamente isso. Assina expulsões quando é preciso expulsar, adia reformas quando reformar agora seria irresponsável, mobiliza meios quando a teoria não chega, e diz em voz alta o que a sondagem desaconselharia mas a realidade exige. Não é o tipo de ministro que gera manchetes brilhantes. É o tipo de ministro que produz resultados.

É cedo para fazer balanço definitivo, e seria intelectualmente desonesto fingir que três meses chegam para reformar um ministério tão complexo. Mas é honesto reconhecer que, pela primeira vez em muitos anos, o MAI tem à frente alguém que não precisa de tempo para aprender o ofício e pode usar o tempo todo para o exercer. Num Estado em que tantas pastas pedem ministros explicadores, esta pediu, e finalmente teve, um ministro executor. A aposta de Montenegro justificou-se. O que falta é deixá-lo trabalhar.