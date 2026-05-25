José Luís Carneiro considera novo gestor do SIRESP um dos que mais sabe de comunicações

General do Exército Paulo Viegas Nunes vai regressar à liderança da empresa que gere a rede SIRESP.

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O secretário-geral do PS considerou esta segunda-feira que o general do Exército Paulo Viegas Nunes, que vai regressar à liderança da empresa que gere a rede SIRESP, é um "servidor do Estado" e dos que mais sabe de comunicações.



José Luís Carneir, secretário-geral do PS Rui Minderico/Lusa

"O senhor general Viegas Nunes é uma das personalidades que mais sabe, deve ser dos que mais sabe de comunicações no nosso país", disse José Luís Carneiro à margem de uma visita à Escola Secundária Alexandre Herculano, no Porto, onde teve uma conversa com alunos.

O socialista salientou que Paulo Viegas Nunes, especialista em sistemas de informações, é um "servidor do Estado".

"Espero que não haja quem o queira prejudicar por ele ser um servidor do interesse público do Estado", reforçou.

O general do Exército Paulo Viegas Nunes vai regressar à liderança da empresa que gere a rede SIRESP, anunciou o Ministério da Administração Interna (MAI), na sexta-feira, avançando que ele foi eleito na assembleia geral da sociedade.

Nesse mesmo dia, o secretário-geral adjunto do MAI, António Pombeiro, pediu a demissão do cargo. O ministério, na resposta enviada à Lusa, referiu que este foi o segundo pedido de demissão, tendo o primeiro acontecido antes da nomeação de Paulo Viegas Nunes.

Contudo, no `email´ que António Pombeiro enviou a propósito do pedido da sua exoneração, citado pela CNN, apontou "graves irregularidades" na gestão do SIRESP durante a presidência do general do Exército.

"Se outras matérias há que sejam do conhecimento do Governo e da secretária-geral são matérias que, agora, competem ao novo ministro esclarecer e não a mim porque deixei de ser ministro há dois anos", sublinhou José Luís Carneiro.

O socialista destacou que, quando assumiu a liderança do MAI, o general cumpriu todas as missões que lhe foram confiadas.

"Eu sei as missões que lhe dei e as missões que ele cumpriu. A primeira missão foi garantir que um concurso público internacional chegava ao fim em condições de defender o interesse do Estado e o general Viegas Nunes conseguiu garantir que esse concurso chegasse ao fim, poupando ao Estado 11 milhões de euros por ano", especificou.

A segunda missão, igualmente cumprida, foi garantir a interoperabilidade das comunicações das regiões autónomas com o continente, assinalou.

"E a terceira missão, e esta eu sei que provoca alguma divergência com muitos outros entendimentos, foi garantir que o sistema de comunicações civis é capaz de interagir e de ter interoperabilidade com os sistemas de comunicações militares", acrescentou.

Além disso, o secretário-geral do PS apontou ainda que foi Paulo Viegas Nunes que garantiu que o sistema de comunicações de segurança do Estado funcionasse plenamente durante a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa.

"Há uma coisa que eu sei. Quando eu cheguei ao MAI havia uma, digamos, perturbação imensa e não havia sequer relação entre a secretária-geral e o SIRESP e conseguimos algo de muito importante que foi colocar o SIRESP e a secretária-geral a dialogarem para servir o interesse do Estado", ressalvou.

A empresa pública SIRESP S.A. estava sem liderança há dois anos, depois de Paulo Viegas Nunes ter deixado a presidência no final de março de 2024.