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SUBSÍDIOS. FESTIVAIS DEPENDENTES DE DINHEIROS PÚBLICOS

Promotor do "chic nic" depende de subsídios para eventos de luxo: já recebeu €3 milhões do Estado

Marco Alves
Marco Alves 19 de maio de 2026 às 23:00

Os €75 mil que a câmara de Lisboa deu a Gonçalo Castel-Branco são a ponta do icebergue. O Chefs on Fire, festival gastronómico "premium", recebe milhões, sobretudo do Turismo de Portugal. Ao mesmo tempo, promotor está a processar uma empresa do Estado (a CP) em €2 milhões.

Na mesma semana em que o presidente da câmara de Cascais, Nuno Piteira Lopes (PSD), se regozijava publicamente pela autarquia ter alcançado o primeiro lugar do ranking nacional de transparência municipal da plataforma independente Dyntra Portugal, tinha na sua caixa de correio um email da SÁBADO a perguntar que apoios financeiros tem dado a câmara ao festival gastronómico ao longo dos anos. O apoio tem sido público e anunciado pela autarquia, até porque o evento nasceu em Cascais. A edição em Madrid (Espanha) em 2025 também teve apoio da câmara. A pergunta foi enviada para todos os membros do executivo, inclusive para João Rodrigues dos Santos, eleito pelo Chega e a quem foi atribuído o pelouro da Transparência.

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Tópicos Milhões de euros Mil Milhões de euros Empresa Com quem vai casar? Against The Current Turismo de Portugal Lisboa Portugal Santarém Europa Dia da Liberdade Inês Castel-Branco Nuno Piteira Lopes João Rodrigues dos Santos Marcelo Rebelo de Sousa Carlos Moedas
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