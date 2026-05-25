Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Portugal

Mais de 100 operacionais combatem chamas em armazém da DHL em Vialonga

CM 15:45
As mais lidas

No local estão 111 operacionais, apoiados por 40 viaturas. O alerta foi dado às 12h55.

Um incêndio deflagrou num armazém da DHL em Vialonga, Vila Franca de Xira, esta segunda-feira. 

De acordo com os bombeiros voluntários de Vialonga, o armazém localiza-se na Estrada da Alfarrobeira, que se encontra cortada por motivos de segurança. 

Ao que o CM apurou as chamas já se alastraram para um armazém ao lado. Até ao momento, não há feridos a registar. 

Este é o segundo incêndio registado no armazém da DHL no espaço de um mês. No local estão corporações dos bombeiros de Lisboa, Sacavém, Vialonga e Cascais. Está também o INEM e a GNR. 

De acordo com a PROCIV, o alerta foi dado às 12h55. No local estão 122 operacionais, apoiados por 46 viaturas.

Até ao momento não há feridos a registar. 

Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mais de 100 operacionais combatem chamas em armazém da DHL em Vialonga