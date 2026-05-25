Mais de 100 operacionais combatem chamas em armazém da DHL em Vialonga

No local estão 111 operacionais, apoiados por 40 viaturas. O alerta foi dado às 12h55.

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Um incêndio deflagrou num armazém da DHL em Vialonga, Vila Franca de Xira, esta segunda-feira.

De acordo com os bombeiros voluntários de Vialonga, o armazém localiza-se na Estrada da Alfarrobeira, que se encontra cortada por motivos de segurança.

Ao que o CM apurou as chamas já se alastraram para um armazém ao lado. Até ao momento, não há feridos a registar.

Este é o segundo incêndio registado no armazém da DHL no espaço de um mês. No local estão corporações dos bombeiros de Lisboa, Sacavém, Vialonga e Cascais. Está também o INEM e a GNR.

De acordo com a PROCIV, o alerta foi dado às 12h55. No local estão 122 operacionais, apoiados por 46 viaturas.

Até ao momento não há feridos a registar.