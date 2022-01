Homem filmado a agredir agente da Polícia Municipal em Lisboa acaba detido

As mais lidas

Um homem foi detido na noite do dia 20 de dezembro por agredir um elemento da polícia municipal no Largo do Corpo Santo, em Lisboa.







Homem detido por agredir agente da polícia municipal

No vídeo a que oteve acesso é possível ver um homem a pontapear e a arremessar uma mochila contra um agente da polícia que pede para o agressor se acalmar.As testemunhas que estavam no local foram interrogadas e o suspeito acabou por ser detido e notificado para comparecer em tribunal.