Polícias agredidos em bairro de Oeiras afastaram grupo com disparos para o ar

Dois polícias foram cercados e agredidos por um grupo de 20 a 30 pessoas quando estavam a deter um homem no bairro dos Barronhos, em Oeiras, tendo disparado para o ar para travar as agressões.







PSP xxx

Do disparo não resultaram quaisquer danos ou ferimentos a terceiros e surtiu o efeito desejado tendo o grupo dispersado, parado com as agressões que estavam a cometer", refere a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que o episódio aconteceu a 13 de julho, na passada terça-feira, pelas 22h30, após os dois agentes vestidos à civil durante a fiscalização de uma viatura suspeita, terem sido abordados "por cidadão referenciado em outras situações de natureza criminal, que sem motivo aparente começou a injuriar e a empurrar os Policias, culminando a intervenção a sua detenção".A PSP avança que, quando os polícias se preparavam para o deter, o homem começou a gritar e a chamar familiares e habitantes do bairro. "Nesse momento, um grupo de cerca de 20/30 indivíduos insurgiu-se na direção dos polícias, cercando-os, arremessando garrafas e pedras na sua direção, com clara intenção de ofender a sua integridade física, ou no limite atentar contra as suas vidas, forçando-os a libertar o cidadão que se encontrava detido", refere a PSP.A polícia aponta que um dos agentes foi "violentamente agredido com um pontapé nas costas" quando encaminhava o detido para a viatura policial, com o outro polícia a ter disparado para o ar para dispersar o grupo. "

No comunicado, a PSP refere que os agressores não foram detidos, mas já foram identificados.