Caso PPP. Carlos Alexandre vai decidir se Paulo Campos vai a julgamento

A decisão sobre se o caso das PPP vai a julgamento ou não ficou nas mãos do juiz de instrução Carlos Alexandre. A partir de dia 7 de fevereiro, a próxima terça-feira, vai ter início a inquirição das testemunhas e dos arguidos. No final desta fase processual será decidido se os ex-secretários de estado Paulo Campos e Carlos Costa Pina vão ou não ser julgados no caso que investigou contratos das Parcerias Público Privadas rodoviárias. Além deles, é ainda arguido Rui Manteigas, que também pediu a reabertura da instrução.