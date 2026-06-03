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Greve geral: Impactos já se fazem sentir nos transportes por todo o País

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Há autocarros, comboios e voos suprimidos.

O setor dos transportes é dos mais afetados pela greve geral marcada para esta quarta-feira, pela CGTP, para reivindicar contra o pacote laboral. Há vários autocarros, comboios e voos suprimidos.

STCP
STCP DR

No aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, já há vários voos com atrasos e mesmo cancelados. A situação é semelhante nos aeroportos do Porto e de Faro.

O Metropolitano de Lisboa interrompeu a sua operação pelas 23h00 desta terça-feira.

A empresa tinha divulgado em comunicado que previa a paralisação do serviço a partir das 23h00 desta terça-feira e na quarta-feira durante todo o dia devido à greve geral.

De acordo com a transportadora, a normalização do serviço está prevista para as 06h30 de quinta-feira.

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) admitiu existir "algum impacto" esta quarta-feira, devido à adesão dos trabalhadores à greve. Também em Lisboa há poucos autocarros a passar nas ruas.

Os comboios de longo curso não estão a seguir. Olhando para os quadros informativos da CP, são mais os comboios suprimidos do que aqueles a circular.

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