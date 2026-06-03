Greve Geral: Metro de Lisboa paralisado desde as 23:00 de terça-feira

A normalização do serviço está prevista para as 06:30 de quinta-feira.

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O Metropolitano de Lisboa interrompeu a sua operação pelas 23:00 de terça-feira, devido à greve geral contra o pacote laboral convocada pela CGTP, adiantou à Lusa fonte sindical e da empresa.



Funcionários do Metro de Lisboa aderiram à greve Metro de Lisboa

Fonte da empresa confirmou à Lusa o encerramento da exploração a partir das 23:00 devido à greve.

Também Sara Gligó, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), confirmou a paralisação, após a partida dos últimos comboios pelas 23:00.

Sara Gligó destacou também que o sindicato espera "uma grande adesão" à greve.

A empresa tinha divulgado em comunicado que previa a paralisação do serviço a partir das 23:00 de terça e na quarta-feira durante todo o dia devido à greve geral.

De acordo com a transportadora, a normalização do serviço está prevista para as 06:30 de quinta-feira.

Segundo o Conselho Económico e Social (CES), não foram fixados serviços mínimos relativamente à circulação de composições.

O coordenador nacional da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), José Manuel Oliveira, disse em 19 de maio que "todas as empresas de transportes" urbanos de passageiros estão mobilizadas contra o pacote laboral.

Segundo a Fectrans, os pré-avisos de greve entregues abrangem os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, Carris, Carristur, Transtejo/Soflusa, Fertagus, Metro Mondego, Metro do Porto, STCP e CP - Comboios de Portugal, entre outros.

Em dezembro de 2025, a CGTP e a UGT decidiram convocar uma greve geral em resposta ao anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral apresentado pelo Governo PSD/CDS-PP, tendo sido a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da 'troika'.

Entretanto, a CGTP-IN entregou um pré-aviso de greve geral para quarta-feira contra as alterações à lei laboral, após as negociações com o Governo terem terminado sem acordo.

A proposta de lei do Governo de revisão da legislação laboral contempla "mais de 50 alterações" ao anteprojeto inicial, das quais 12 provenientes da UGT, indicou já a ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.