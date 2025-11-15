UGT ameaça Governo com dois dias de greve geral

Para já a paralisação está marcada apenas para 11 de dezembro.

A UGT ameaçou o Governo com dois dias de greve geral caso este não faça cedências nas alterações ao Código do Trabalho. A notícia está a ser avançada pela CNN Portugal que cita fonte oficial da UGT. “É um cenário possível."



Dirigentes da UGT anunciam greve geral para 11 de dezembro MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Para já a paralisação está apenas marcada para 11 de dezembro, sendo para este dia esperada uma grande adesão. Até lá haverá duas reuniões entre as centrais sindicais e o Governo: uma a 19 de novembro e outra a 10 de dezembro.

A UGT não acredita, no entanto, que em menos de um mês seja possível uma aproximação entre ambas as partes, a menos que o Governo "pare, escute e reflita".

Face ao anúncio inicial da greve, o Executivo decidiu repor os três dias de férias ligados à assiduidade, que foram retirados no tempo da troika, mas manteve as regras do outsourcing, o alargamento dos contratos a prazo e o banco de horas individual, avançou o jornal Público.

Para a UGT estas mudanças continuam a ser insuficientes, adiantou o jornal ECO.