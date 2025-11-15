Sábado – Pense por si

UGT ameaça Governo com dois dias de greve geral

Luana Augusto
22:45
Para já a paralisação está marcada apenas para 11 de dezembro.

A UGT ameaçou o Governo com dois dias de greve geral caso este não faça cedências nas alterações ao Código do Trabalho. A notícia está a ser avançada pela CNN Portugal que cita fonte oficial da UGT. “É um cenário possível."

Dirigentes da UGT anunciam greve geral para 11 de dezembro
Dirigentes da UGT anunciam greve geral para 11 de dezembro MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Para já a paralisação está apenas marcada para 11 de dezembro, sendo para este dia esperada uma grande adesão. Até lá haverá duas reuniões entre as centrais sindicais e o Governo: uma a 19 de novembro e outra a 10 de dezembro.

A UGT não acredita, no entanto, que em menos de um mês seja possível uma aproximação entre ambas as partes, a menos que o Governo "pare, escute e reflita".

Face ao anúncio inicial da greve, o Executivo decidiu repor os três dias de férias ligados à assiduidade, que foram retirados no tempo da troika, mas manteve as regras do outsourcing, o alargamento dos contratos a prazo e o banco de horas individual, avançou o jornal Público.

Para a UGT estas mudanças continuam a ser insuficientes, adiantou o jornal ECO.

UGT ameaça Governo com dois dias de greve geral