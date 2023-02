Governo quer lançar concurso de empreitada para linha violeta do metro de Lisboa no 1.º semestre

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, admitiu esta sexta-feira atrasos na construção da linha violeta do metro de Lisboa, esperando lançar o concurso para a contratação de empreitada e material circulante no primeiro semestre.







A linha violeta, que liga Loures a Odivelas, foi um dos investimentos classificados como em estado crítico pela Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (CNA-PRR)."Acreditamos que, se a declaração de impacte ambiental for aprovada, no primeiro semestre podemos lançar o concurso para a empreitada e material circulante e no segundo semestre estamos em condições de concluir", afirmou Duarte Cordeiro, que falava aos jornalistas, em Lisboa.Os ministros da Presidência, Economia e Ambiente fizeram esta sexta-feira uma conferência de imprensa conjunta tendo em vista responder ao relatório da CNA – PRR.No total, a CNA identificou 15 investimentos em estado preocupante ou crítico devido a fatores como atrasos nas candidaturas ou metas demasiado ambiciosas.O montante total do PRR (16.644 milhões de euros), gerido pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal, está dividido pelas suas três dimensões estruturantes – resiliência (11.125 milhões de euros), transição climática (3.059 milhões de euros) e transição digital (2.460 milhões de euros).As três dimensões do plano apresentam uma taxa de contratação de 100%.Da dotação total, cerca de 13.900 milhões de euros correspondem a subvenções e 2.700 milhões de euros a empréstimos.Este plano, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem ainda o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.