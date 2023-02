Centenas juntaram-se em Lisboa em solidariedade com a Ucrânia

As manifestações de apoio à Ucrânia foram feitas também em outros pontos do país, como Porto e Leiria.

Várias centenas de pessoas juntaram-se esta sexta-feira em frente da Assembleia da República, em Lisboa, para uma ação de solidariedade com povo ucraniano no dia que passa um ano de invasão russa.





Empunhando bandeiras azuis e amarelas, as cores da Ucrânia, os participantes da iniciativa, que incluirá uma marcha até aos Paços do Concelho da capital portuguesa cantaram o hino ucraniano, emocionaram-se e bateram palmas.Vários seguravam tarjas anti-Putin, com inscrições como "A Rússia é um Estado terrorista" e "Russos parem o Putin"No local, o presidente da Associação de Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadokha, afirmou que a Ucrânia ganhará o conflito."Sabemos que a Ucrânia vai ganhar esta guerra. Todo o mundo vai ganhar esta guerra", exclamou, agradecendo o apoio de Portugal.Ainda junto ao parlamento foi cumprido um minuto de silêncio.As manifestações de apoio à Ucrânia foram feitas também em outros pontos do país, como Porto e Leiria.