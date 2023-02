Mariana Mortágua analisada à lupa. O que dizem peritos em comunicação?

Perguntas assertivas, sorriso irónico, mãos no rosto numa comissão de inquérito à banca. Sempre de All Star e blazer, num porte descontraído. E de gola alta no palanque da Assembleia da República, gesticulando e debitando um discurso anticorrupção fiscal. Conhecemos esta imagem de Mariana Mortágua, e agora que é apontada como sucessora de Catarina Martins na liderança do Bloco de Esquerda, quisemos saber até que ponto a personalidade da deputada moldará a coordenação do partido. A SÁBADO pediu a um politólogo, a um especialista em comunicação política e a outro em comunicação não verbal para analisarem Mariana Mortágua. Todos chegaram à mesma palavra: novidade.