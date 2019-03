Chegou a febre das nomeações: dezenas de ex-assessores, ex-adjuntos e ex-chefes de gabinete deste Governo estão a passar diretamente para cargos de direção na Administração Pública.

Desde que esta legislatura começou, a carreira de Bruno Adrego Maia progrediu. Até então assessor jurídico de 36 anos da Câmara Municipal de Lisboa, foi nomeado em janeiro de 2016 adjunto do então secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos Dois anos e meio depois, abrem vagas no conselho diretivo do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) e Bruno Maia volta a trocar de funções, após a secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, o nomear vogal em regime de substituição em julho de 2018. Por lei, um dirigente só deveria estar neste regime durante 90 dias úteis, até à conclusão do procedimento concursal a desenvolver pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP). Contudo, até hoje, quase 200 dias úteis depois, Bruno Maia ainda é vogal do IRN em regime de substituição - e o concurso para o cargo ainda nem abriu.



Entre os que saltaram de gabinetes ministeriais ou autarquias do PS para exercerem cargos de direção na Administração Pública pela primeira vez, foram 22 os casos detetados pela SÁBADO. Todos têm qualificações para os cargos que assumem, mas verificam-se abusos do regime de substituição em metade dos casos e 30% dos nomeados são militantes do Partido Socialista (PS).



