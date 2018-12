Em 2018, registaram-se o dobro de greves de trabalhadores da Administração Pública relativamente ao ano em que António Costa assumiu o cargo de primeiro-ministro. Apesar de o número de paralisações no sector privado ter-se mantido estável nos últimos anos, o Jornal de Notícias indica que os pré-avisos no sector público dispararam para os 173 até Outubro deste ano, em contraste com os 85 protestos realizados em 2015.

Como razão para o número crescente de greves em vários sectores públicos, Marcelo Rebelo de Sousa apontou, na passada sexta-feira, três factores, entre os quais se contabiliza a criação de "expectativas de uma resposta rápida a algumas reivindicações sociais".

"Por um lado, há períodos que a história revela que são mais intensos de luta laboral. São períodos que correspondem a expectativas que são geradas e à ideia de que é possível rapidamente convertê-las em modificações da situação social", afirmou o Presidente da República, à margem de uma ceia de Natal com famílias carenciadas e sem-abrigo, organizada pela associação Amor Perfeito no Instituto do Terço.

Para Marcelo, os dois factores centram-se no facto de se tratar de um "ano eleitoral" e do "debate do Orçamento de Estado", no qual "é natural que os vários sectores queiram chamar a atenção dos partidos políticos para aquilo que entendem que é fundamental para o futuro, já não para o futuro no imediato mas para os anos seguintes".

" [As greves] correspondem a estas preocupações: Orçamento de Estado, ano eleitoral e expectativas que geraram a ideia de que era possível rapidamente haver avanço de algumas reivindicações sociais", observou.

Ao Jornal de Notícias, o responsável da CGTP indica que as melhorias da economia são a razão para o crescente número de protestos. "Com o crescimento da economia e o aumento dos lucros das empresas, os salários não acompanharam essa evolução", refere Arménio Carlos ao jornal. "Na Administração Pública foram negociadas condições e assumidos compromissos de negociações que não vieram a concretizar-se por falta de resposta do Governo."

Portugal teve, entre 2010 e 2017, uma média de 15 dias perdidos por cada mil trabalhadores devido a greve, de acordo com um estudo do Instituto Europeu dos Sindicatos (ETUI, na sigla em inglês). Em comparação com outros países europeus, o Chipre é o que acumula mais paralisações, com 316 dias de greve no mesmo período – em contraste com a Áustria e Polónia, com apenas dois dias de paragem em média.

A 10 de Dezembro, estavam previstas ainda mais 47 pré-avisos de greve até ao final de 2018 em 11 áreas do sector público, com quase todos os dias do que resta do mês de Dezembro a serem afectados. Apesar de ter diminuído o número de greves gerais, os pré-avisos têm aumentado durante o mandato de Costa à frente do Governo. Ao Público, o ministro do Trabalho, José António Vieira da Silva, explica que tal acontece pois as pessoas têm "agora expectativas de melhorias nas suas condições de trabalho", depois de "um período longo de restrições".

Mas as greves no sector público não deverão parar em 2018. Já está prevista, para Janeiro do próximo ano, uma greve de dois dias dos inspectores da Polícia Judiciária em conjunto com sindicatos que representam os funcionários da força policial, além de uma greve dos bombeiros profissionais até 2 de Janeiro. No inicio de Fevereiro, está também prevista uma greve do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.