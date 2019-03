Com as empresas da mãe e da companheira, Jorge Barnabé já faturou mais de um milhão de euros com câmaras socialistas do Baixo Alentejo.

As comemorações da Batalha de Ourique são um dos momentos altos do ano no concelho. Mercados e teatro em trajes medievais, música e ceias com porco, enchidos, vinho e hidromel, atraindo centenas de pessoas que vão celebrar a vitória portuguesa sobre os mouros em 1139, que fez D. Afonso Henriques autoproclamar-se o primeiro Rei de Portugal. Em 2016, a alegria da festa escondeu uma organização composta por duas empresas da família de um homem conhecido na vida política do Baixo Alentejo: Jorge Barnabé, ex-assessor do deputado socialista Pedro do Carmo, que foi presidente de Ourique durante 10 anos, e do antigo secretário de Estado Rui Cunha, do Executivo de António Guterres.



O som, a iluminação, a organização e a dinamização da festa foram para a Panóplia d'Encantos, empresa de Jorge Barnabé (mas em nome da mãe deste, de 71 anos), por 73.700 euros; enquanto a animação das comemorações foi adjudicada à empresa Avenidas e Fantasias, registada em nome de Sandra Faustino Seca, companheira do ex-assessor, no valor de 64.300 euros. Esta é apenas uma parcela de mais de 1 milhão de euros em ajustes diretos feitos por autarquias socialistas do Baixo Alentejo a empresas ligadas ao ex-militante do PS.



