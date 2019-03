O secretário de Estado da Defesa do Consumidor, João Torres, quis contratar um oficial do Exército para motorista, com quem mantém uma relação pessoal e de confiança. Mas os militares recusaram.

É capitão do Exército e tem uma relação pessoal com o secretário de Estado da Defesa do Consumidor, João Torres. O suficiente para o político socialista o querer no seu gabinete do Governo. Não como assessor ou adjunto, mas para a função de motorista.



A porta-voz do Estado-Maior do Exército, major Elisabete Silva, confirmou à SÁBADO a "tentativa" de nomeação por parte do secretário de Estado, mas adiantou que a mesma falhou "por falta de conveniência". Por outras palavras: o Exército não autorizou.



