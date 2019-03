O deputado quer combater a "hipocrisia": "Quando um partido está no governo, há situações em que quer fazer nomeação política na Administração Pública".

Há falhas na nomeação de dirigentes superiores da Administração Pública, como é o caso dos abusos do regime de substituição, onde governos nomeiam quem querem e desrespeitam deadlines, adiando o procedimento concursal da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP). Perante estes problemas, o deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira quer melhorar o modelo de nomeação de dirigentes superiores da Administração Pública - e está a preparar dois diplomas sobre a matéria.



"Acho que existe uma certa hipocrisia no sentido em que, quando um partido está no governo, há situações em que quer fazer nomeação política na Administração Pública", explicou o deputado à SÁBADO. "Em vez de o fazerem de forma transparente, os governos tentam usar o modelo vigente para fazerem nomeações. Mais vale ser claro e fazer uma divisão, dentro de cargos para dirigentes superiores, do que é nomeação política e do que é concursal", explica.



Paulo Trigo Pereira detetou "uma tendência para os partidos nomearem gente da sua área". "Os estudos empíricos mostram que há alguma relação entre o fim do ciclo político e as nomeações, que têm uma tendência a aumentar durente esse período", salienta. "Se houver uma nomeação, a pessoa fica no cargo para a legislatura seguinte. E como as nomeações não podem ser feitas até seis meses antes das eleições...", concretiza.



