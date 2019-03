SÁBADO revelou que, através de empresas da mãe de 71 anos e da companheira, Jorge Barnabé faturou mais de um milhão de euros com câmaras socialistas do Baixo Alentejo.

Uma reportagem da SÁBADO publicada no dia 21 de março revelou que um ex-assessor do PS faturou, em nome de empresas da mãe de 71 anos e da companheira, mais de um milhão de euros em ajustes diretos com autarquias socialistas do Baixo Alentejo. Cinco dias depois, a Comissão Política Distrital de Beja do PSD não admite o "inqualificável silêncio" do PS em relação ao tema - e exige uma investigação das entidades competentes.



"Torna-se evidente que o Partido Socialista, os seus dirigentes e autarcas não tencionam esclarecer publicamente os factos referidos na reportagem, optando taticamente por aguardar que a notícia caia no esquecimento", salienta o PSD, em comunicado, após tomar conhecimento da publicação da SÁBADO.



No centro da reportagem estão duas empresas ligadas a Jorge Barnabé, ex-assessor do deputado socialista Pedro do Carmo, que foi presidente de Ourique durante 10 anos, e do antigo secretário de Estado Rui Cunha, do Executivo de António Guterres. A Panóplia D'Encantos, empresa de Jorge Barnabé (mas em nome da mãe deste, de 71 anos), e a Avenidas e Fantasias, registada em nome de Sandra Faustino Seca, companheira do ex-assessor, têm mais de um milhão de euros em ajustes diretos com autarquias socialistas do Baixo Alentejo, como Ourique, Beja, Almodôvar, Aljustrel e Ferreira do Alentejo.



"Efetivamente, a provar-se o que foi noticiado, não pode deixar de manifestar a mais profunda repulsa pela atitude de quem, usando a sua influência junto de decisores políticos, engendrou um esquema de negócio através do qual conseguiu arrecadar contratos públicos por ajuste direto superiores a mais de um milhão de euros, recorrendo para o efeito a empresas detidas por 'testa de ferro', seus familiares diretos", frisam os sociais-democratas.



Por isso, a Comissão Política Distrital de Beja do PSD exige uma investigação das "entidades competentes, através dos meios adequados num Estado do Direito". "Assim, a Comissão Política Distrital de Beja do PSD considera estarmos perante uma situação que, mais do que um caso político, é um caso de polícia.""A forma rebuscada como se afigura tudo ter sido montado e gerido, nomeadamente repartindo entre empresas de uma mesma família vários fornecimentos para um mesmo evento, colocam fundadas suspeitas nos reais propósitos dos decisores públicos que, autorizaram a realização desses contratos por ajuste direto", conclui o PSD Beja, em comunicado.