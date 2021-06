O plano de recuperação de aprendizagens foi apresentado esta terça-feira. Tiago Brandão Rodrigues prometeu mais psicólogos e mais assistentes sociais para as escolas públicas. E, além das aprendizagens, o plano foca-se "naquilo que é sobretudo importante, que são os recursos".

Governo garante mais €900 milhões e 3.300 professores no próximo ano letivo

O Governo apresentou esta terça-feira o plano de recuperação de aprendizagens que será implementado nos próximos dois anos e anunciou um reforço no investimento para a Educação de 900 milhões de euros e a entrada de 3.300 professores nas escolas públicas já no próximo mês de setembro.



O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, admitiu que "a crise pandémica tem mais impacto nos alunos com maiores vulnerabilidades, tendo-as acentuado" e que o plano apresentado esta terça-feira se foca, além das aprendizagens, "naquilo que é sobretudo importante, que são os recursos".

A promessa de novas contratações não fica apenas pelos docentes e estende-se também a psicólogos e assistentes sociais. "Já tivemos este ano 900 (psicólogos e assistentes sociais) e queremos alargar a todas as escolas que não conseguiram embarcar neste projeto do Ministério da Educação", disse Tiago Brandão Rodrigues.

A tutela quer também duplicar o número de horas dedicadas à educação inclusiva e começar mais cedo este processo. Neste contexto, o responsável pela pasta da Educação referiu que abriram 50 salas direcionadas para o ensino pré-escolar: "Sabemos que quanto mais cedo entrarem na escola, melhores serão os percursos educativos das nossas crianças".

O plano apresentado tem três eixos fundamentais - ensinar e aprender, apoiar as comunidades educativas e conhecer e avaliar. E aqui, fruto do estudo feito junto da comunidade escolar, Tiago Brandão Rodrigues referiu que "todos entenderam que o mero aumento de horas de aula ou de semanas de trabalho não seriam uma medida a desenvolver, não era esse o ingrediente". "Devemos sim apostar na qualidade e na diversidade das medidas."

As medidas a implementar pelo Governo já no próximo ano letivo contemplam também o ensino profissional, sendo aqui o lema "equipar para aprender". Na presença de António Costa, o ministro da Educação sublinhou que ter as ferramentas necessárias é um dos caminhos para o sucesso dos alunos: "É aí que muitas vezes perdemos os nossos alunos, quando muitas vezes não lhes conseguimos dar os instrumentos para que possam tomar decisões sobre o que querem fazer - se querem ir para o ensino artístico, para o profissional ou para os cientifico-humanísticos".