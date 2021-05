Bullying. Escola desconhecia conflito entre aluno atropelado e agressoras

Direção do Agrupamento Vertical de Escolas Dr. António Augusto Louro avançou com procedimento disciplinar contra alunas e ofereceu apoio psicológico aos envolvidos.



A direção do Agrupamento Vertical de Escolas Dr. António Augusto Louro, onde estudam os alunos envolvidos numa situação de bullying que provocou o atropelamento da vítima, não tinha conhecimento de conflitos entre os menores. "Tendo a direção tomado conhecimento do sucedido, deu início ao procedimento disciplinar previsto na lei. O processo disciplinar é da escola e terá a pena de acordo com o estatuto do aluno", indicou a direção à SÁBADO.