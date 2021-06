Diretoras do DN e JN demitem-se do Conselho de Administração da Global Media



Rosália Amorim e Inês Cardoso pediram a demissão na sequência da tomada de posição conjunta dos Conselhos de Redação do Diário de Notícias, Jornal de Notícias, TSF e O Jogo.



Ambas vão manter-se como diretoras do DN e JN, respetivamente.



Esta terça-feira, foi revelado que o presidente do conselho de administração da Global Media passou a ter privilégios de administrador nas redes sociais de várias publicações do grupo, Diário de Notícias, Jornal de Notícias, TSF e o Jogo. Os conselhos de redacção das publicações criticaram a medida, considerando que as redes sociais, como o Facebook, Twitter e Instagram, são extensões do trabalho editorial dos jornalistas, logo devem estar fora da alçada da administração.