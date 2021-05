Escolas: Técnico de Informática precisa-se

À medida que os prometidos computadores chegam (com atraso) às escolas, surgem novos problemas. É preciso configurá-los, instalar programas e até resolver alguns bugs. Por enquanto, está tudo a ser resolvido graças aos professores de TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) e à carolice de alguns docentes com conhecimentos de informática. Mas os diretores avisam que está na altura de pensar em soluções a sério.

"Vamos precisar da figura do técnico de informática", diz à SÁBADO Filinto Lima da ANDAEP (Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas). "É essencial. Se não, este esforço que o país está a fazer de equipar as escolas pode ser inglório", defende, notando que se trata de "centenas de computadores, alguns em regime de comodato [cedidos a título de empréstimo] para alunos e professores outros nas próprias escolas", que vão precisar de manutenção.

Paulo Guinote, autor do blogue A Educação do Meu Umbigo, explica como até agora as coisas se têm feito na base do improviso. "Na minha escola são dois de professores de Música, um de História e um de TIC que estão a ajudar. Na escola da minha mulher, limitam-se a entregar os kits tal como vêm". E aí podem começar as dificuldades. "A configuração não é difícil, mas pode dar problemas", admite.