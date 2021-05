Um ranking das escolas inflacionado pela pandemia

Só cinco escolas públicas estão no top-50 de um ranking dominado pelo ensino privado. Exames deixaram de ser obrigatórios, perguntas passaram a ser opcionais e as médias subiram quase dois valores nas escolas do público - mas a melhor do ano passado piorou e caiu mais de 300 posições.

A pandemia fez aumentar as médias, mas as diferenças viram-se mais no ensino privado que no público. Em ano de pandemia e de ensino à distância, o fosso voltou a abrir e apenas quatro escolas públicas constam entre as 50 melhores do país nos exames do secundário no ano letivo de 2019/2020. E a melhor posicionada, a Escola Secundária Infanta Dona Maria, em Coimbra, foi a 37.ª melhor do país, cinco posições abaixo da líder do ensino público no ano passado, a Escola Básica e Secundária Dr. Serafim Leite, em São João da Madeira, que caiu mais de 300 posições este ano.

No topo da tabela está a Academia de Música de Santa Cecília, que já era líder no ano passado, mas desta vez com uma vantagem maior: os alunos da escola privada registaram uma média de 18,03 valores nos exames nacionais, mais de dois valores acima dos resultados do ano passado.

Se excluirmos as escolas com menos de 100 alunos, a vencedora volta a ser uma velha conhecida: o Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto, com uma média de 17,55 valores - uma subida de mais de dois valores em relação ao ano passado.