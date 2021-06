PSP detém 15 pessoas em operação contra o tráfico de droga e crime violento

Quinze pessoas foram detidas hoje na sequência de uma operação policial realizada em vários distritos do país no âmbito de uma investigação a tráfico de drogas, de armas proibidas e associação criminosa, divulgou a PSP.







PSP

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) refere que estas detenções ocorreram na sequência de buscas domiciliárias efetuadas em várias dezenas de residências, nos distritos de Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Bragança, com epicentro na zona de Tomar (distrito de Santarém).Das 15 pessoas detidas, oito foram decorrentes do cumprimento de mandado de detenção e as restantes sete em flagrante delito.A nota da PSP refere ainda que desta operação, designada por "Zeus", resultou ainda a apreensão de várias armas de fogo, munições, produto estupefaciente, dinheiro, telemóveis, viaturas, documentos e outros objetos.A PSP remete mais detalhes sobre esta operação, nomeadamente sobre as detenções e as apreensões, para uma conferência de imprensa a realizar na quarta-feira na sede da Divisão de Investigação Criminal, em Lisboa.A operação "Zeus", cuja investigação teve início há cerca de um ano sob a tutela do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), está relacionada com "um grupo criminoso e violento que operava em várias zonas do território nacional, constituído por um elevado número de suspeitos".