Governo afasta ensino à distância. Médicos e diretores concordam

Apesar do aumento do número de infeções nos últimos dias, contrangimentos provocados pelo ensino à distância e vacinação dos mais novos sustentam importância do ensino presencial.

Os alunos portugueses ainda estão de férias mas António Lacerda Sales afastou esta segunda-feira a indefinição sobre um possível adiamento do regresso às aulas. "Penso que essa medida não está garantidamente sobre a mesa. E, portanto, as aulas começam no dia 10 de janeiro para as crianças, porque essa é uma medida fundamental para a saúde física, mental, social e psicológica das nossas crianças", afirmou. E serão à distância ou presenciais? O ensino presencial "é fundamental para as crianças". E professores e especialistas concordam.



À SÁBADO, Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), reconheceu que, das hipóteses de ensino à distância e presencial, a que faz mais sentido neste momento é o regime presencial e explicou que a opção de adiar evitou assim o regime de ensino à distância. "A opção do Governo foi chamar o mais tarde possível o ensino à distância, porque tem muitos constrangimentos. Nesta opção não se perde nada, só vamos encurtar a pausa do Carnaval e da Páscoa", explicou.

Apesar do número elevado de casos a nível nacional, Filinto Lima esclarece que as escolas já estão preparadas para lidar com possíveis casos positivos e sabem o que fazer em caso de isolamento. "No primeiro período letivo, tivemos centenas de turma que confinaram e que tiveram ensino à distância. E correu dentro da normalidade possível", acrescentou.