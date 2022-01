UNESCO recusa ensino à distância

A Comissão Internacional da UNESCO produziu um relatório onde recusa a substituição do ensino presencial pelo digital, uma tendência que foi exacerbada graças à pandemia. O relatório que aponta para o futuro da educação até ao ano 2050 contou com sugestões de um milhão de pessoas e foi apresentado esta quarta-feira pelo representante de Portugal na UNESCO, António Sampaio da Nóvoa. Para o presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, não é uma novidade: Jorge Ascensão refere que os estudos mostram que o ensino digital aprofunda as desigualdades entre os alunos.

O antigo candidato à Presidência da República, Sampaio da Nóvoa, apresentou esta quarta-feira as principais propostas do novo contrato social para a educação que tem como data limite 2050. De acordo com o relatório intitulado "Reimaginar os nossos futuros juntos: um novo contrato social para a educação", deve proteger-se as crianças e o ensino presencial, em vez do ensino à distância, como forma a permitir "viver em comum a experiência educativa". Mais de um milhão de pessoas contribuíram para o documento, desde professores a pais, passando por alunos e especialistas em educação.

O relatório com alcance mundial tem como objetivo mostrar que a pobreza, o analfabetismo e a iliteracia "não são fatalidades", mas aponta também os principais desafios da escola nas próximas décadas, sendo uma das maiores dificuldades, à cabeça, a digitalização do ensino. No documento, é assinalado que esta parece uma "promessa" para "ligar as pessoas", "mas mantêm-se vastas divisões digitais, particularmente em África. Existem assimetrias extensas de poder quanto à capacidade das pessoas de aceder e criar conhecimento."