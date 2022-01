Reunião no Infarmed. Especialistas defendem alívio das restrições e testes grátis

Governo e especialistas reuniram-se esta quarta-feira no Infarmed para discutir o estado da pandemia em Portugal. Foi traçado um quadro mais positivo, apesar do aumento do número de infeções e, olhando para a estabilização nos internamentos em unidades de cuidados intensivos, os especialistas deixaram várias recomendações à tutela.



Raquel Duarte, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, defendeu que esta é a altura para dar mais autonomia à população, reduzindo as medidas restritivas, "mas tendo sempre por base uma situação de precaução".

Esta situação de precaução, explicou a pneumologista, deve englobar uma série de medidas gerais, e que devem ser sempre implementadas. O reforço da vacinação, a promoção de autotestes por rotina, a ventilação de espaços fechados, o uso do certificado digital e dos testes negativos em espaços públicos, a distância física e a proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública foram algumas das recomendações.