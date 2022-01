Gustavo Tato Borges: devia ter-se mantido 'o ensino a distância até ao final do mês de janeiro'

O novo presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges, descreve como a primeira semana de regresso as aulas, que começou a 10 de janeiro, foi mais trabalhosa, com muitos contactos de pais e professores com dúvidas sobre as novas regras, que agora impõem teste ao terceiro dia após um contacto positivo nas escolas.



Contudo, na segunda semana, que agora decorre, a Direção-Geral da Saúde (DGS) clarificou que não cabe à saúde pública passar testes PCR sempre que há um contacto de risco (e têm sido muitos, sobretudo entre os mais novos, ainda não vacinados e que não têm que usar máscara nas escolas, como conta a SÁBADO aqui). Essa é agora uma responsabilidade dos pais. Tato Borges acredita que "para minimizar a infeção, estes casos [de crianças ainda não vacinadas e que não usam máscara] deveriam continuar a ser considerados de alto risco."



Dado o aumento de casos e a capacidade de infeção da Omicron, fica a conclusão: o regresso às escolas só deveria ter ocorrido no fim de janeiro.