A plataforma pesadelo dos professores

Aconteceu em meados de dezembro. Já passava das 23h30 quando a professora desistiu, enervada. Estava desde as 8h30 a trabalhar. Nas primeiras duas horas e meia, esteve em reunião com os colegas em conselho de turma para decidirem as notas do 1º período. Mas passou as 12 horas e meia seguintes “a tentar imprimir os registos de avaliação dos alunos”. Quando parou, não tinha ainda conseguido cumprir essa tarefa aparentemente simples.



“Tive um ataque de ansiedade. Tive de tomar um calmante para dormir”, conta à SÁBADO, acrescentando que recebeu outros relatos de “desespero” de mais professores com a plataforma Escola 360, detida pelo Ministério da Educação.



A Escola 360 é uma das três plataformas usadas para o registo administrativo dos estudantes, das faltas às notas e até apontar os sumários das aulas. E “deverá ser obrigatória” para todos em breve, afirma Filinto Lima, que preside à Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP). Ainda que o Ministério da Educação não tenha indicado uma data à SÁBADO, também Arlindo Ferreira, diretor do agrupamento de escolas Cego do Maio, na Póvoa de Varzim, receia que “em 2022, todas as escolas passem para o E360”, ou Escola 360, que por pertencer ao Ministério é gratuita. As outras duas que existem no mercado – e que funcionam melhor, segundo os responsáveis da ouvidos pela SÁBADO – são pagas.