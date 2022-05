Governo aceita baixar o IVA dos produtos de higiene menstrual

O PS aceitou a proposta de alteração do Orçamento do Estado, apresentada pelo partido Livre.

A taxa de IVA sobre os produtos de higiene menstrual vai passar da taxa máxima (23%) para a taxa mínima (6%), segundo noticiou o jornal Público.





Tópicos IVA saúde menstrual taxa PS governo orçamento

O PS aceitou a proposta apresentada pelo deputado único do partido Livre, Rui Tavares, para alteração do Orçamento de Estado para 2022.O Orçamento de Estado começa hoje a ser votado na especialidade no Parlamento, com as 1500 propostas de alteração apresentadas pelos partidos.