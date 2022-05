Governo de Espanha aprova baixa laboral devido a menstruação dolorosa

Lei do aborto foi revista e inclui várias mudanças com que todos os ministros concordaram, como a possibilidade de realizar um aborto a partir dos 16 anos sem permissão dos pais.

O governo espanhol aprovou esta terça-feira a possibilidade de as mulheres poderem avançar com uma baixa laboral devido a menstruações dolorosas. A mudança entra na revisão da lei do aborto, que sofreu várias alterações. O anteprojeto foi aprovado em Conselho de Ministros, tornando-se agora num projeto de lei a levar ao parlamento espanhol.