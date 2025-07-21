Gouveia e Melo em empate técnico com Marques Mendes e Seguro

Sondagem da Intercampus de julho coloca Gouveia e Melo em queda a pique. Seguro sobe e, juntamente com Marques Mendes, fica quase em empate técnico com o almirante.

Henrique Gouveia e Melo é um dos favoritos na corrida às presidenciais, mas, apesar de continuar a liderar nas intenções de voto, está a perder fôlego. No barómetro da Intercampus de julho – realizado para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV –, o almirante surge com a prestação mais baixa desde o anúncio da candidatura, aparecendo "quase em empate técnico" com Luís Marques Mendes e António José Seguro.



Almirante Gouveia e Melo

A sondagem da Intercampus, realizada entre os dias 11 e 18 de julho, revela que 20,6% dos portugueses admitem votar em Gouveia e Melo nas eleições presidenciais previstas para o início do próximo ano. Trata-se de uma quebra significativa face ao registado no barómetro do mês passado, no qual o almirante reunia 27,3% das intenções de voto (menos 6,7 pontos percentuais). Nessa altura, o candidato estava já a perder força face aos rivais na corrida ao Palácio de Belém, após ter alcançado 35,6% de intenções de voto em março.

