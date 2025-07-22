Presidenciais: uma corrida só para sexagenários?

A idade média dos três principais candidatos à Presidência é de 65 anos (menos um que a idade de reforma). A Presidência não é um cargo para jovens?

O que têm em comum os principais candidatos às eleições para Presidência da República que se disputam no próximo ano? Todos são homens e com mais de 60 anos. Há três candidatos com menos de 60 anos e apenas um com menos de 50. A lei prevê que só a partir dos 35 anos uma pessoa se possa candidatar à Presidência, mas este não é um jogo para jovens.

Os três candidatos mais bem colocados segundo a última sondagem da Intercampus são Luís Marques Mendes (67 anos), Henrique Gouveia e Melo (64 anos) e António José Seguro (63 anos). António Filipe, o candidato apoiado pelo PCP, tem 62 anos.

Nos últimos três dias, dois novos nomes surgiram como putativos candidatos à corrida Presidencial: João Cotrim de Figueiredo e Rui Moreira. As idades? O eurodeputado liberal tem 64 anos e o atual presidente da Câmara do Porto 68.

Tendo em conta a idade de acesso à reforma, a cumprir um mandato inteiro como Presidente da República, todos estes candidatos já teriam passado esse limite no final do primeiro mandato.

Mas à regra existem, claro, excepções. O empresário Tim Vieira tem 50 anos e Joana Amaral Dias 52 anos e são ambos candidatos, o primeiro independente e a segunda apoiada pelo ADN - Alternativa Democrática Nacional. Com menos de 50 anos surge a candidatura de André Pestana, professor, líder do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.T.O.P.) e antigo militante do MAS - Movimento Alternativa Socialista, que tem 48 anos.

Mas o cenário nem sempre foi assim tão grisalho. Olhando para as listas das últimas eleições Maria Matias tinha 45 anos, Tiago Mayan Gonçalves tinha 44, André Ventura 38 ou João Ferreira 43 aquando das eleições.

O envelhecimento da política nacional não é tão gritante quanto, por exemplo, nos Estados Unidos em que os americanos tiveram como candidatos à Casa Branca um homem de 78 anos (Donald Trump) e outro de 81 (Joe Biden), mas muitos dos atores políticos nacionais passaram já dos 60 anos.

E a história mostra que a Presidência desde 1974 sempre foi um jogo de homens perto da idade da reforma (excepto duas vezes). Cavaco Silva, Mário Soares e Marcelo Rebelo de Sousa foram todos eleitos com mais de 60 anos para o seu primeiro mandato, sendo que apenas Jorge Sampaio e Ramalho Eanes foram eleitos antes de passar esta data. Sampaio chegou a Belém com 57 anos e Eanes com 41 (ou seja, era mais novo do que o candidato mais novo que se apresenta às Presidenciais de 2026).

Um estudo recente do Pew Research Center, indicava que a idade média dos líderes mundiais é de 62 anos, ou seja, qualquer destes candidatos é mais velho do que a média mundial (o instituto desconsiderou monarcas). Os autores afirmavam que este envelhecimento pode ser causado não só pelo aumento da esperança média de vida, mas também pela "eternização" das pessoas na vida pública, o que deixa pouco espaço para novos atores entrarem em cena.