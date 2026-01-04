Gouveia e Melo diz querer ser uma influência positiva para o sistema

Almirante considera que, tendo em conta o seu passado profissional, poderá ter capacidades que outros candidatos não têm.
O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo disse este domingo querer ser uma influência positiva para o sistema e sublinhou que, tendo em conta o seu passado profissional, poderá ter capacidades que outros candidatos não têm.
Gouveia e Melo, candidato às presidenciaisLusa
Questionado pelos jornalistas se o atual momento de insegurança pode favorecer a sua campanha eleitoral, por ser militar, Gouveia e Melo respondeu que não é uma questão de ser um militar em Belém, mas sim de ter "conhecimentos e capacidades que eventualmente outros não têm".
"A coisa mais importante que os portugueses vão ter de decidir é o perfil do presidente que querem. Qual é o perfil? Quais são as capacidades que desejam ter na presidência? Com que perfil? Com que personalidade? Maneira de estar? Forma de estar? E também passado. Isso é o que os portugueses vão ter que decidir a partir de agora", afirmou, numa visita à Feira do Relógio, em Lisboa.
Gouveia e Melo disse ainda querer fazer uma campanha pela positiva, sentimento que quer manter caso seja eleito nas eleições de 18 de janeiro, afirmando que pretende ser uma influência positiva.
"[...] A presidência não é um lugar executivo, é mais um lugar de influência. Mas pode ser uma influência positiva, pode não ser nada, pode simplesmente não apagar-se, ou pode ser, em casos também extremos, uma influência negativa para o sistema. Eu pretendo ser uma influência positiva", referiu.
No primeiro dia oficial de campanha, Gouveia e Melo reiterou que o seu partido é Portugal e que a sua comissão de honra só podem ser os portugueses: "Eu defendo todos. Eu fui treinado a pensar em Portugal como um todo, não como uma parte, como um grupo".
Relativamente à intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, o candidato mostrou-se preocupado com a situação, mas repetiu que "nenhum país vai conseguir controlar outro" e que já não existem colónias, apelando a que se aguarde com paciência o desenrolar dos acontecimentos.
"Temos de esperar, temos de ser pacientes, não nos precipitarmos. Os Estados Unidos é um aliado nosso. Nós somos europeus e atlânticos. É preciso nunca esquecer essa parte. Nós somos também atlânticos. E, portanto, temos que ter algum cuidado, algum sentido também de Estado", alertou.
Questionado sobre se o governo português, à semelhança de Espanha, deveria declarar que não reconhece o novo Estado da Venezuela, o candidato apelou à precaução, lembrando que Portugal trem uma posição que pode trazer vantagens, mas também riscos.
"Eu julgo que a precaução e caldos de galinha, como dizem os portugueses, é uma coisa importante. Nós estamos numa posição estratégica que nos traz vantagens, mas também nos traz alguns riscos. E temos que conviver com isso e perceber quais são os interesses portugueses, verdadeiramente", concluiu.
Além de Gouveia e Melo, concorrem às eleições presidenciais Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Enquanto nos digladiamos com as frivolidades quotidianas, ignoramos um problema de escassez estrutural que tratará de dinamitar as nossas parcas possibilidades de liderarmos o pelotão da economia do futuro, para a qual não estamos minimamente preparados.