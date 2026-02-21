Sábado – Pense por si

Álvaro Rocha
Álvaro Rocha Professor Universitário
21 de fevereiro de 2026 às 08:00

China será a primeira economia do mundo

Durante décadas, prevaleceu no Ocidente a narrativa de que a China fabricava enquanto a Europa e os Estados Unidos inventavam. Essa distinção deixou de corresponder à realidade.

Há uma discussão recorrente sobre quando (e até se) a China ultrapassará os Estados Unidos como maior economia do planeta. Uns analisam o PIB nominal, outros preferem a paridade do poder de compra; uns sublinham o envelhecimento demográfico e as fragilidades do setor imobiliário chinês, outros destacam a robustez industrial e tecnológica do país. Mas talvez a questão essencial não seja “quando”. A questão decisiva é perceber a trajetória estrutural. E essa trajetória indica que a China está a construir as condições para se tornar a primeira economia do mundo, não apenas pelo tamanho do seu mercado, mas sobretudo pela velocidade com que transforma conhecimento em inovação com impacto económico.

Durante décadas, prevaleceu no Ocidente a narrativa de que a China fabricava enquanto a Europa e os Estados Unidos inventavam. Essa distinção deixou de corresponder à realidade. A China evoluiu de “fábrica do mundo” para um sistema altamente integrado onde investigação científica, engenharia aplicada, fornecedores industriais e capacidade produtiva funcionam de forma articulada. O que distingue este modelo não é apenas o volume de investimento em investigação e desenvolvimento, mas a forma como o conhecimento é rapidamente absorvido pela indústria. O tempo entre a descoberta e a inovação comercializável é, em muitos setores estratégicos, mais curto do que nas economias ocidentais.

Essa diferença de tempo é determinante. Numa economia baseada no conhecimento, a vantagem competitiva não reside apenas em descobrir primeiro, mas em aplicar primeiro e escalar primeiro. Na China, quando uma equipa melhora uma bateria, um semicondutor, um componente eletrónico ou um processo industrial, existe um ecossistema preparado para testar, iterar e produzir em grande escala num intervalo reduzido. A proximidade entre centros de investigação, empresas tecnológicas e linhas de montagem cria ciclos rápidos de aprendizagem. Produz-se em volume, identificam-se falhas com rapidez, ajusta-se o processo e reduz-se o custo unitário quase em simultâneo. A inovação deixa de ser episódica e torna-se contínua.

Este modelo é particularmente visível em setores como veículos elétricos, energias renováveis, baterias, robótica industrial, telecomunicações e até biotecnologia. A China não compete apenas em preço; compete em velocidade de execução e capacidade de industrialização. A escala funciona como instrumento de aprendizagem e consolidação tecnológica. Ao produzir muito, aprende-se mais depressa; ao aprender mais depressa, melhora-se o produto; ao melhorar o produto, conquista-se mercado. O ciclo reforça-se a si próprio.

É evidente que o país enfrenta desafios estruturais relevantes. O envelhecimento populacional é acelerado, a dívida de governos locais é significativa, o setor imobiliário atravessou ajustamentos profundos e a confiança do consumidor pode oscilar. Ignorar estes fatores seria simplista. No entanto, concentrar a análise exclusivamente nas fragilidades conjunturais pode ocultar a transformação qualitativa em curso. A questão não é se a China crescerá a ritmos de dois dígitos, mas se continuará a converter inovação tecnológica em produtividade industrial e em exportação de valor acrescentado.

Os Estados Unidos mantêm vantagens extraordinárias: universidades de referência mundial, mercados financeiros profundos, forte capacidade empreendedora e liderança em várias áreas digitais e de inteligência artificial. A Europa, por seu lado, preserva tradição científica, padrões regulatórios exigentes e uma base industrial ainda relevante. Contudo, tanto nos EUA como na União Europeia existe frequentemente um hiato entre investigação académica e industrialização. Projetos ficam retidos em fases piloto, enfrentam fragmentação regulatória e dificuldade de escalar rapidamente. O chamado “vale da morte” entre a descoberta e o mercado tende a ser mais prolongado.

A liderança económica do século XXI dependerá cada vez mais da capacidade de dominar tecnologias transversais (energia limpa, computação avançada, automação, novos materiais, mobilidade elétrica) e de as transformar rapidamente em produtos competitivos à escala global. Quem encurta o ciclo entre saber e produzir ganha uma vantagem cumulativa. Aprende mais depressa, reinveste mais cedo e consolida posições estratégicas antes que os concorrentes reajam. Nesse aspeto, a China tem demonstrado uma estratégia consistente ao articular política industrial, investimento em ciência e objetivos de soberania tecnológica.

A discussão sobre o momento exato em que o PIB chinês ultrapassará o americano pode prolongar-se, influenciada por taxas de câmbio, ciclos financeiros e decisões políticas. Mas a tendência estrutural aponta para uma crescente centralidade chinesa na economia global. Não se trata apenas de dimensão quantitativa; trata-se de capacidade sistémica. Uma economia que consegue reduzir o intervalo entre descoberta científica, desenvolvimento tecnológico e produção em massa adquire uma vantagem estratégica difícil de neutralizar.

Para a Europa, a implicação não é resignação, mas clarificação estratégica. Se o tempo entre descoberta e inovação é mais curto na China, então a prioridade europeia deve ser reduzir o seu próprio tempo de conversão do conhecimento em valor económico. Isso exige integração mais profunda entre universidades e empresas, compras públicas orientadas para inovação, simplificação de processos sem abdicar de padrões éticos e investimento consistente em capacidade produtiva e tecnológica. Caso contrário, o risco é tornar-se dependente de infraestruturas industriais e digitais desenvolvidas externamente.

O século XXI não será decidido apenas por quem descobre mais, mas por quem transforma mais depressa e escala com maior eficácia. Se a China continuar a acelerar o seu ciclo entre ciência, engenharia e indústria, consolidando cadeias de valor e reforçando a sua capacidade tecnológica, então a afirmação de que será a primeira economia do mundo deixará de ser uma hipótese controversa e passará a ser a descrição natural de uma nova ordem económica global.

Mais crónicas do autor
21 de fevereiro de 2026 às 08:00

China será a primeira economia do mundo

Durante décadas, prevaleceu no Ocidente a narrativa de que a China fabricava enquanto a Europa e os Estados Unidos inventavam. Essa distinção deixou de corresponder à realidade.

13 de fevereiro de 2026 às 16:25

A podridão dos concursos de recrutamento na Administração Pública

Quando vozes de diferentes quadrantes (académicos, antigos governantes, cidadãos comuns) convergem no diagnóstico, talvez seja tempo de deixar de fingir surpresa.

09 de fevereiro de 2026 às 07:00

Europa deve adotar a estratégia da China face aos Estados Unidos

Num contexto em que Washington não hesita em utilizar tarifas e instrumentos económicos para defender os seus interesses, Bruxelas não pode ignorar a assimetria existente no domínio digital.

26 de janeiro de 2026 às 10:59

Proibir a IA nas universidades é proibir o futuro

A Inteligência Artificial não é um capricho tecnológico nem uma moda passageira. É uma revolução estrutural comparável à chegada da internet, dos motores de busca, do e-mail, do software estatístico, das bibliotecas digitais e dos smartphones.

15 de janeiro de 2026 às 16:27

O preço da Inteligência Artificial

Há sinais cada vez mais evidentes de que o uso intensivo destes sistemas pode enfraquecer competências cognitivas fundamentais.

Mostrar mais crónicas
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

China será a primeira economia do mundo