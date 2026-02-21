China será a primeira economia do mundo

Durante décadas, prevaleceu no Ocidente a narrativa de que a China fabricava enquanto a Europa e os Estados Unidos inventavam. Essa distinção deixou de corresponder à realidade.

Há uma discussão recorrente sobre quando (e até se) a China ultrapassará os Estados Unidos como maior economia do planeta. Uns analisam o PIB nominal, outros preferem a paridade do poder de compra; uns sublinham o envelhecimento demográfico e as fragilidades do setor imobiliário chinês, outros destacam a robustez industrial e tecnológica do país. Mas talvez a questão essencial não seja “quando”. A questão decisiva é perceber a trajetória estrutural. E essa trajetória indica que a China está a construir as condições para se tornar a primeira economia do mundo, não apenas pelo tamanho do seu mercado, mas sobretudo pela velocidade com que transforma conhecimento em inovação com impacto económico.

Durante décadas, prevaleceu no Ocidente a narrativa de que a China fabricava enquanto a Europa e os Estados Unidos inventavam. Essa distinção deixou de corresponder à realidade. A China evoluiu de “fábrica do mundo” para um sistema altamente integrado onde investigação científica, engenharia aplicada, fornecedores industriais e capacidade produtiva funcionam de forma articulada. O que distingue este modelo não é apenas o volume de investimento em investigação e desenvolvimento, mas a forma como o conhecimento é rapidamente absorvido pela indústria. O tempo entre a descoberta e a inovação comercializável é, em muitos setores estratégicos, mais curto do que nas economias ocidentais.

Essa diferença de tempo é determinante. Numa economia baseada no conhecimento, a vantagem competitiva não reside apenas em descobrir primeiro, mas em aplicar primeiro e escalar primeiro. Na China, quando uma equipa melhora uma bateria, um semicondutor, um componente eletrónico ou um processo industrial, existe um ecossistema preparado para testar, iterar e produzir em grande escala num intervalo reduzido. A proximidade entre centros de investigação, empresas tecnológicas e linhas de montagem cria ciclos rápidos de aprendizagem. Produz-se em volume, identificam-se falhas com rapidez, ajusta-se o processo e reduz-se o custo unitário quase em simultâneo. A inovação deixa de ser episódica e torna-se contínua.

Este modelo é particularmente visível em setores como veículos elétricos, energias renováveis, baterias, robótica industrial, telecomunicações e até biotecnologia. A China não compete apenas em preço; compete em velocidade de execução e capacidade de industrialização. A escala funciona como instrumento de aprendizagem e consolidação tecnológica. Ao produzir muito, aprende-se mais depressa; ao aprender mais depressa, melhora-se o produto; ao melhorar o produto, conquista-se mercado. O ciclo reforça-se a si próprio.

É evidente que o país enfrenta desafios estruturais relevantes. O envelhecimento populacional é acelerado, a dívida de governos locais é significativa, o setor imobiliário atravessou ajustamentos profundos e a confiança do consumidor pode oscilar. Ignorar estes fatores seria simplista. No entanto, concentrar a análise exclusivamente nas fragilidades conjunturais pode ocultar a transformação qualitativa em curso. A questão não é se a China crescerá a ritmos de dois dígitos, mas se continuará a converter inovação tecnológica em produtividade industrial e em exportação de valor acrescentado.

Os Estados Unidos mantêm vantagens extraordinárias: universidades de referência mundial, mercados financeiros profundos, forte capacidade empreendedora e liderança em várias áreas digitais e de inteligência artificial. A Europa, por seu lado, preserva tradição científica, padrões regulatórios exigentes e uma base industrial ainda relevante. Contudo, tanto nos EUA como na União Europeia existe frequentemente um hiato entre investigação académica e industrialização. Projetos ficam retidos em fases piloto, enfrentam fragmentação regulatória e dificuldade de escalar rapidamente. O chamado “vale da morte” entre a descoberta e o mercado tende a ser mais prolongado.

A liderança económica do século XXI dependerá cada vez mais da capacidade de dominar tecnologias transversais (energia limpa, computação avançada, automação, novos materiais, mobilidade elétrica) e de as transformar rapidamente em produtos competitivos à escala global. Quem encurta o ciclo entre saber e produzir ganha uma vantagem cumulativa. Aprende mais depressa, reinveste mais cedo e consolida posições estratégicas antes que os concorrentes reajam. Nesse aspeto, a China tem demonstrado uma estratégia consistente ao articular política industrial, investimento em ciência e objetivos de soberania tecnológica.

A discussão sobre o momento exato em que o PIB chinês ultrapassará o americano pode prolongar-se, influenciada por taxas de câmbio, ciclos financeiros e decisões políticas. Mas a tendência estrutural aponta para uma crescente centralidade chinesa na economia global. Não se trata apenas de dimensão quantitativa; trata-se de capacidade sistémica. Uma economia que consegue reduzir o intervalo entre descoberta científica, desenvolvimento tecnológico e produção em massa adquire uma vantagem estratégica difícil de neutralizar.

Para a Europa, a implicação não é resignação, mas clarificação estratégica. Se o tempo entre descoberta e inovação é mais curto na China, então a prioridade europeia deve ser reduzir o seu próprio tempo de conversão do conhecimento em valor económico. Isso exige integração mais profunda entre universidades e empresas, compras públicas orientadas para inovação, simplificação de processos sem abdicar de padrões éticos e investimento consistente em capacidade produtiva e tecnológica. Caso contrário, o risco é tornar-se dependente de infraestruturas industriais e digitais desenvolvidas externamente.

O século XXI não será decidido apenas por quem descobre mais, mas por quem transforma mais depressa e escala com maior eficácia. Se a China continuar a acelerar o seu ciclo entre ciência, engenharia e indústria, consolidando cadeias de valor e reforçando a sua capacidade tecnológica, então a afirmação de que será a primeira economia do mundo deixará de ser uma hipótese controversa e passará a ser a descrição natural de uma nova ordem económica global.