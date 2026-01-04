Sábado – Pense por si

Portugal

Presidente da República lamenta morte de portuguesa no incêndio em bar suíço

Lusa 15:03
As mais lidas

A morte da cidadã portuguesa, que estava desaparecida após o incêndio numa estância de esqui na Suíça, foi confirmada hoje pelo Governo português.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou este domingo a morte da cidadã portuguesa que estava desaparecida após o incêndio ocorrido numa estância de esqui em Crans-Mointana, na Suíça, na noite do fim de ano.

Homenagem a Fanny, professora desaparecida no incêndio na Suíça, com votos de 'Je t'aime fort'.
Homenagem a Fanny, professora desaparecida no incêndio na Suíça, com votos de "Je t'aime fort". DR

"O Presidente da República falou esta manhã ao telefone com o irmão de Fany Pinheiro Magalhães, a portuguesa confirmada falecida na tragédia do incêndio de um bar na Suíça na passagem do ano, a quem apresentou condolências e solidariedade nacional", refere uma nota publicada no .

A morte da cidadã portuguesa que estava desaparecida após o incêndio ocorrido numa estância de esqui em Crans-Mointana, na Suíça, na noite do fim de ano, foi confirmada hoje pelo Governo português.

No incêndio ficou também ferida uma outra cidadã portuguesa, que se encontra, contudo, livre de perigo.

O anúncio do Governo português surge no mesmo dia em que a polícia suíça identificou mais 16 vítimas do incêndio da véspera de Ano Novo em Crans-Montana, elevando o número de vítimas confirmadas para 24, de um total de 40 mortos.

Com a vítima portuguesa, o total sobe para 25 corpos identificados.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Morte Incêndios Esqui Suíça Crans-Montana Marcelo Rebelo de Sousa
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Presidente da República lamenta morte de portuguesa no incêndio em bar suíço