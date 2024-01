Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Ao longo dos anos, o líder do PPM tem várias pérolas marialvas e misóginas que fazem com que PSD e CDS não queiram que fale na campanha.

O líder do PPM, que entrou na coligação do PSD e do CDS com o comboio já em andamento, é um ativo tóxico da nova AD - Aliança Democrática para estas eleições. De verbo fácil e com um passado cheio de considerações sobre as mulheres, Gonçalo da Câmara Pereira terá recebido a "sugestão" dos parceiros de coligação para se manter o mais calado possível, como a SÁBADO conta esta semana.