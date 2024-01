Gonçalo da Câmara Pereira. Um líder “ressabiado” que mudou de ideias

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Foi Gonçalo da Câmara Pereira que o admitiu a um colega do partido: tem, queixou-se, “ordens expressas” do PSD para não falar na campanha pelo PPM. Antes ainda desta confirmação, já um contacto da SÁBADO o permitira perceber: ao pedido de entrevista, Gonçalo da Câmara Pereira explicou que gostaria muito, mas estando numa coligação, teria de consultar os outros partidos. Depois, remeteu para Paulo Estêvão, presidente do PPM Açores, e enviou o respetivo contacto. No dia seguinte, num contacto para um perfil mais pessoal, invocou estar em reunião e não voltou a atender o telefone. Fechou-se o ciclo: Gonçalo da Câmara Pereira, líder do PPM, tornou-se o homem que é preciso manter calado na coligação que começou por maldizer.