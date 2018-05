Pedro Nuno Santos é um Batman rodeado dos super-heróis que fazem parte do seu gabinete na "caverna da geringonça". A imagem está num quadro oferecido pelo seu staff na sala do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, um piso abaixo do plenário da Assembleia da República. A caricatura tem força porque mostra Pedro Nuno como muitos o vêem no PS: alguém com superpoderes de liderança, carisma e negociação. Um cocktail de qualidades que faz com que sejam cada vez mais aqueles que o apontam como o sucessor de António Costa. Mas como se faz um futuro líder pré-anunciado? E o que fará com que um percurso trilhado com tanta antecedência não esbarre nas armadilhas dos adversários?Os apoiantes de Pedro Nuno Santos confiam em duas coisas: nos apoios que o "homem da geringonça" tem no aparelho socialista e na falta de adversários à altura. Fernando Medina não tem tropas, Francisco Assis também não e Ana Catarina Mendes – que controla o aparelho por ser a secretária-geral adjunta – parece não ter vontade pessoal de ser líder.Isso dá a Pedro Nuno Santos a hipótese de ir fazendo o seu percurso sem nunca dizer publicamente que quer ser o próximo secretário-geral do PS, mas sem fazer nada para esconder verdadeiramente essa ambição. "No PS, só me falta isso", respondia esta semana na Antena 1.conta-lhe na edição, nas bancas, tudo sobre os bastidores que podem decidir se será ele o próximo líder socialista - para já, está mesmo na pole-position: como cresceu na JS, como ganhou apoios no aparelho, quem está no seu núcleo duro, e como os seus andam a trabalhar a sério pelas estruturas do partido para preparar o futuro.