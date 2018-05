1 – A carga emocional do passado

António Costa entrou a matar : suavizou qualquer polémica que possa surgir no palco do congresso com uma abertura que foi uma verdadeira overdose de história e emoções. Uma homenagem a Mário Soares levou o PS à sua essência: um passado carregado de história, uma liderança carismática, um legado que desenhou muito daquilo que Portugal é hoje. Tudo isso encheu a sala de emoções e de lágrimas que transportaram os militantes para a cápsula do tempo histórico e relativizou a importância das questões incómodas do presente. Tudo isso e a forte narrativa antifascista – com uma banda sonora que foi de Adriano Correia de Oliveira e Zeca Afonso a Sérgio Godinho - prepararam o caminho para um discurso de António Costa que saltou por cima de todos os casos difíceis a uma velocidade supersónica. Ou melhor, enfrentou-os à sua maneira.

2 – As palmas a Sócrates e Arnaut

O ambiente emocional foi de tal ordem que Costa se apresentou como um líder pacificador, campeão do diálogo, portador da herança socialista que desfiou no seu discurso, citando todos os ex-líderes do PS, incluindo Sócrates e António José Seguro, ainda que muito ao de leve. Tomou o palco e geriu o momento com mestria. Falou de Sócrates? Falou, mas antes já o congresso tinha aplaudido o ex-líder. E Costa limitou-se a matar o assunto com uma breve referência à parte alegadamente boa da sua governação – o Tratado de Lisboa.

Mais significativa – e verdadeiramente desejada por António Costa – foi a ovação dedicada a António Arnaut, o pai do Serviço Nacional da Saúde. A recepção do congresso à herança de Arnaut e o diagnóstico de Costa ao actual estado do SNS indiciam claramente que essa será uma reforma muito difícil de negociar com o PSD.

3 – A herança da corrupção

O combate à corrupção foi porventura o momento que mais caracteriza a forma como Costa enfrenta estas questões. O líder do PS fugiu dessa parte da herança maldita de Sócrates reivindicando o estatuto do PS no combate à corrupção… cavaquista.

Na verdade, o governo de António Guterres, em 1995, deu praticamente tudo o que o Ministério Público, então liderado por Cunha Rodrigues, pedia há anos e que os governos de Cavaco não tinham dado. O ministro da Justiça, Vera Jardim, assumiu uma relação de forte colaboração com Cunha Rodrigues e fez avançar o Estatuto e a Lei Orgânica do MP, deu meios técnicos e humanos. Na verdade, o Ministério Público ficou mais forte e o PS pode reivindicar esse trabalho. Tudo isso, porém, nada tem a ver com as questões que hoje se colocam na análise à tragédia que foram os anos de Sócrates na Justiça – com Alberto Costa e Alberto Martins a entrarem para a galeria dos piores ministros da justiça de sempre - . Também nada tem a ver com a discussão do processo de Sócrates e da forma como esse PS ficou refém dos interesses que o ex-líder levou para esfera do poder. Costa quis matar a discussão do presente com um bom exemplo do passado mas dificilmente conseguirá escapar ao efeito devastador do processo de Sócrates no PS e na vida política portuguesa em geral.