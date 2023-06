Fundos Airbus? Pedro Nuno diz que explicações lhe causam 'mais preocupações'

Quando fechou a negociação com David Neeleman, Pedro Nuno Santos deu uma entrevista na qual afirmava que o empresário americano "aceitou perder 169 milhões" ao receber 55 milhões de euros pela sua participação. Nesse momento, em 2019, já corriam suspeitas sobre os contornos do negócio feito entre Neeleman e a Airbus que lhe permitiram angariar os 226 milhões que usou para comprar a TAP, mas o ministro não usou essa informação para ganhar força na negociação com o americano.



"Não tinha mais informação do que o PCP ia dizendo"



Miguel A. Lopes/Lusa

TAP pediu auditoria por achar que estava a pagar demais por aviões

Desconto comercial ou cash credit seriam sempre para a TAP

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Nessa altura tinha ou não conhecimento dos fundos Airbus. Não tinha mais do que aquilo que o PCP ia dizendo no Parlamento", justificou-se Pedro Nuno Santos, em resposta ao deputado comunista Bruno Dias, que lhe lembrou que o seu antecessor no Ministério das Infraestruturas, Pedro Marques, reconheceu já saber das suspeitas sobre o negócio com a Airbus."Esse processo foi uma questão que não me foi colocada", insistiu Pedro Nuno, recordando que só tomou posse em 2019. "Quando é feita a negociação não existe essa clarividência e ainda hoje não posso dizer que essa operação tenha sido ilegal".Apesar da ressalva - feita várias vezes - de que "a auditoria pode ser disputada", Pedro Nuno Santos foi defendendo que as conclusões dessa avaliação feita por dois escritórios de advogados e por uma auditora especializada na área da aviação não podem ser ignoradas.Pedro Nuno Santos recordou que a auditoria ao negócio da Airbus foi pedida pela própria TAP quando a gestão entendeu que a companhia estava a pagar a mais pelos aviões comprados à construtora francesa."Não podemos desconsiderar a auditoria que a TAP recebeu", vincou o ex-governante, lembrando que essas conclusões chegaram no final de 2022 e que foram imediatamente enviadas para o Ministério Público por si e por Fernando Medina.Em causa estava a suspeita de que a TAP pode ter saído lesada de um acordo que fez a empresa prescindir da compra de 53 A350 a um preço mais vantajoso, desistindo da encomenda que beneficiava de condições negociadas numa altura em que a procura pelos aparelhos ainda não tinha feito disparar o seu valor.Com esse acordo, David Neeleman recebeu 226 milhões de euros, exatamente o mesmo valor que injetou na TAP aquando da privatização, e a Airbus pôde vender os A350 a outros clientes por um preço superior ao que estava já acordado na encomenda feita pela companhia aérea portuguesa.Durante as audições na CPI à TAP, houve quem justificasse o valor recebido por David Neeleman com um "desconto comercial" ou com um "cash credit", mas essas são explicações que inquietam Pedro Nuno Santos.A haver um desconto comercial feito pela Airbus, o ex-ministro defende que "o desconto comercial é da TAP", caso seja um cash credit esse dinheiro, entende o socialista, também caberia à empresa e não a Neeleman. "Um cash credit é um crédito de tesouraria, de curto prazo, com remunerações elevadas e é um crédito que vai e volta", vincou Pedro Nuno."As explicações que aqui foram dadas ainda me suscitaram mais preocupações", afirmou Pedro Nuno Santos, que até acha "melhor" a explicação dada por David Neeleman num artigo de opinião, escrito no Observador , no qual defende que a Airbus entendeu fazer esse negócio consigo por confiar em si para dar a volta à situação difícil em que a TAP se encontrava. "É uma explicação que eu acho melhor".Ainda assim, Pedro Nuno Santos entende que, caso a auditoria esteja certa, será necessário retirar dela consequências desde logo no relacionamento com a Airbus. "No mínimo, deve ser reposta alguma normalidade contratual e relacional com a Airbus".