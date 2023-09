Força Aérea já retirou 102 portugueses de Marrocos depois do sismo

A Força Aérea retirou de Marrocos 102 cidadãos portugueses que pediram ajuda para deixar o país africano, abalado por um forte sismo na sexta-feira à noite, informou este domingo o Governo.







Recebi os cidadãos nacionais que se encontravam em Marrocos, e que na sequência do grave sismo ocorrido naquele país, foram trazidos pela FAP.



Uma operação montada pelo MNE e pelo MDN que possibilitou o regresso a Portugal de quem apanhou um enorme susto.



Bem-vindos a casa! pic.twitter.com/Z0D8e3PsWV — Paulo Cafôfo (@paulo_cafofo) September 10, 2023

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros adianta que os 102 portugueses (incluindo o pai e a criança que ficaram feridos na sequência do terramoto) chegaram esta madrugada, no avião da Força Aérea Portuguesa que havia seguido na noite de sábado para a cidade de Marraquexe.A operação de retirada, "apesar das vicissitudes no terreno, decorreu de forma ordeira e pacífica", indica o ministério, realçando que continuará em "contacto com os portugueses que permanecem na região mais afetada" pelo sismo, que, segundo o último balanço oficial, causou 2.012 mortos e 2.059 feridos, dos quais 1.404 em estado grave.A diplomacia acrescenta que Portugal continua a aguardar que as autoridades de Marrocos "se manifestem para que seja operacionalizado o apoio já anunciado pelo Governo", concretamente "o envio de equipas de busca e salvamento ou de medicina legal".O tremor de terra, cujo epicentro se registou na localidade de Ighil, 63 quilómetros a sudoeste da cidade de Marraquexe, foi sentido em Portugal e Espanha, tendo atingido uma magnitude de 7,0 na escala de Richter, segundo o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos.O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registou a magnitude do sismo em 6,8.O reino de Marrocos decretou três dias de luto nacional.