A crise da habitação volta a sair às ruas em setembro

Enquanto o pacote Mais Habitação serve de arma de arremesso entre Belém e São Bento, vários coletivos preparam manifestações por todo o País. "É uma emergência nacional que exige soluções urgentes", dizem os organizadores, que vão sair às ruas no dia 30 de setembro.

No dia 21 de setembro, o Parlamento volta a votar os diplomas do programa Mais Habitação vetado pelo Presidente da República. Só depois começará o processo de regulamentação, que é necessário para que entre em vigor, e em relação ao qual Marcelo Rebelo de Sousa já disse que "não é um caso encerrado". Seis meses depois da primeira manifestação pelo direito à Habitação, os coletivos que a organizaram também não dão o assunto por terminado e preparam-se para sair novamente para as ruas. Dia 30 de setembro, um pouco por todo o País, voltam a manifestar-se sob o lema "uma casa para viver, um planeta para habitar".